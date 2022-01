Dois acidentes foram registrados em Aracau; um carro capotou e um poste foi derrubado

Um acidente foi registrado neste domingo (09) na Avenida José Carlos Silva, no sentido Orlando Dantas/D.I.A. As informações passadas pela CPTran são de que o motorista de um veículo perdeu o controle e bateu em um poste. O motorista foi socorrido por uma unidade do Samu.

Já a Energisa informou que nenhum cliente teve o fornecimento interrompido e que equipes trabalharam no local para colocação de um novo poste. Por conta do serviço, o trânsito na via ficou parcialmente interrompido.

Outro acidente foi registrado em Aracaju, quando o condutor de um Fiat Siena perdeu o controle de seu veículo e chocou- se com outro carro que estava parado, vindo a capotar com a colisão.

A CPTRAN foi acionada para o registro da ocorrência e ao chegar no local, o SAMU que estava atendendo o condutor,o conduziu para o hospital para o devido atendimento.

Foto CPTran