Filômetro: ferramenta de monitoramento inclui todas as Unidades Básicas de Saúde do município de Aracaju

Implementado pela Prefeitura de Aracaju, a partir do Plano de Contingência para o enfrentamento à Influenza, o Filômetro é uma ferramenta de monitoramento do fluxo de atendimento na rede de saúde da capital. Inicialmente, o serviço atualizava apenas o fluxo dos hospitais municipais e de duas Unidades Básicas de Saúde, mas a partir desta segunda-feira, 10, todas as UBSs foram inseridas no sistema de monitoramento.

Atualizada pela Secretaria Municipal da Saúde, através da página filometro.aracaju.se.gov.br é possível verificar a situação das filas, classificadas em três níveis, bem como o endereço de cada unidade de saúde. Nas Unidades Básicas de Saúde há pouca fila com atendimento de até 10 pessoas, fila moderada quando estão sendo atendidas entre 11 e 30 pessoas e fila intensa quando o fluxo supera 31 pessoas.

Já nos hospitais municipais Fernando Franco e Nestor Piva, o atendimento é considerado baixo com até 30 pessoas, moderado quando atende entre 31 e 60 pessoas e intenso quando mais de 60 pessoas estão sendo atendidas.

Atendimentos

O Plano de Contingência para o Enfrentamento à Influenza foi apresentado no dia 21 de dezembro de 2021, e estabelece as ações que serão adotadas pela administração municipal diante do avanço da variante H3N2 na capital sergipana. O plano possui quatro níveis.

Desde o ponto facultativo do Natal, dia 24 de dezembro, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, tem disponibilizado atendimento aos finais de semana para casos de síndromes gripais em duas Unidades Básicas de Saúde (Augusto Franco e Cândida Alves), além das urgências municipais.

Durante a semana, além das urgências, todas as UBSs estão aptas a acolher esses pacientes e direcioná-los para o melhor atendimento. De 24 de dezembro de 2021 até o momento, foram realizados 18.677 atendimentos.

