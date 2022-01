Homem tem a mão decepada com golpes de facão após confusão no município de Itabaianinha

Um homem teve a mão esquerda decepada com golpes de facão durante uma discussão registrada neste domingo (09), no município de Itabaianinha.

As informações são de que a confusão aconteceu na Rua do Meio, quando o autor do crime exigiu ser servido com uma cerveja, e por conta disso, ambos entraram em conflito, iniciando a confusão.

Em seguida a vítima saiu do local e sentou-se em uma calçada na companhia de amigos, que também estavam ingerindo bebidas alcóolicas, quando o suspeito chegou na garupa de uma motocicleta e discutiu mais uma vez, deferindo os golpes de facão na cabeça e na região do braço. Após a tentativa de homicídio, o homem fugiu por um matagal e desapareceu.

As informações passadas pela polícia são de que a vítima estava muito alterada sob influência de álcool e foi necessária a intervenção da Polícia Militar para que permanece recebendo os cuidados médicos no hospital Luiz Gonzaga em Itabaianinha e posteriormente levado para Aracaju.

Ele foi socorrido e encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital de Urgência de Sergipe, em Aracaju, devido à gravidade das lesões.

A equipe médica realizou a cirurgia de reconstrução da mão, que estava acondicionada em uma caixa de isopor, já que a mão havia sido recolhida por um motoboy.

O autor se apresentou na delegacia e entregou a arma utilizada no crime, alegando legítima defesa. A tentativa de homicídio será investigada pela Polícia Civil.

Foto redes sociais.