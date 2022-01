Livro lançado pela UFS traz práticas exitosas realizadas em escolas da rede estadual de ensino

A publicação é o resumo das atividades do Programa de Apoio Pedagógico aos Licenciados na Escola, parceria entre a UFS e Seduc

Diversas ações e práticas exitosas desenvolvidas em escolas da rede estadual de ensino foram reunidas no Livro de Resumos 1º Encontro do Prolice (Programa de Apoio Pedagógico aos Licenciados na Escola). A obra foi lançada pela Universidade Federal de Sergipe (UFS), por meio do Departamento de Licenciaturas e Bacharelados (DELIB), em parceria com o Núcleo de Integração Universidade Federal de Sergipe e Educação Básica (NIUEB/Seduc).

O livro traz em suas páginas atividades que foram desenvolvidas por alunos que são licenciados e que estão em formação docente, que fazem parte do programa, sob orientação de um professor da UFS e a supervisão de professores das escolas estaduais. O objetivo é disponibilizar para as escolas da rede estadual, redes municipais e comunidade acadêmica todas as ações que foram realizadas e que poderão servir de base para que outras unidades de ensino continuem a desenvolver projetos na mesma linha. A obra está disponibilizada em formato e-book, por meio do link: https://bit.ly/33jRar4.

De acordo com professora Patrícia Rosalba, diretora do Departamento de Licenciaturas e Bacharelados da UFS, o livro é de grande importância, por trazer para o público em geral, tanto da universidade quanto das escolas estaduais, tudo aquilo que foi produzido por um programa de formação docente que envolve, sobretudo, a participação de professores da rede básica, e de professores e estudantes da Universidade Federal de Sergipe. “Trata-se de uma obra fundamental, que resume o que está sendo feito e produzido nessa parceria forte e constante entre a UFS, a Seduc, por meio do NIUEB, e as escolas de educação básica”, disse.

O coordenador do Núcleo de Integração UFS e Educação Básica (Niueb/Seduc), Paulo Roberto Rêgo, destacou que “o lançamento do livro do Prolice, resultante da interação entre a UFS e as escolas estaduais, representa mais um marco no sentido de fortalecer a formação continuada de professores e alunos, visando a almejada melhoria da qualidade do ensino em tempos de pandemia”.

Programa

O Programa de Apoio Pedagógico aos Licenciados na Escola (Prolice) contou em seu primeiro ciclo, 2020-2021, com 27 professores-coordenadores de núcleos da UFS das diferentes áreas das licenciaturas, 17 professores-supervisores que atuam na rede de educação básica do Estado de Sergipe e 169 estudantes de graduação nas licenciaturas. Estiveram envolvidos os campi de São Cristóvão, Itabaiana e Laranjeiras. Houve a participação de 14 escolas, sendo 12 estaduais, uma municipal e uma federal, distribuídas em cinco municípios diferentes: Aracaju, São Cristóvão, Itabaiana, Ribeirópolis e Brejo Grande.

Nos dias 5 e 6 de outubro de 2021, a UFS realizou o I Encontro do Projeto de Apoio Pedagógico aos Licenciandos na Escola. O evento teve como ponto alto, além de mesas redondas e debates, apresentações de relatos de experiências por parte de discentes e docentes envolvidos. O resultado do encontro foi o livro, que relata as experiências exitosas das escolas.

Assessoria de Comunicação da SEDUC