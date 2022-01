Mulher é presa suspeita de tráfico no Terminal Rodoviário em Aracaju

Policiais militares da Força Tática do 8º Batalhão de Polícia Militar prenderam na sexta-feira (07) uma mulher por suspeita de tráfico ilícito de drogas, durante patrulhamento no bairro Capucho, zona oeste de Aracaju.

Segundo relato policial, por volta das 23h, os militares foram acionados para verificar a denúncia de que uma mulher estaria tentando embarcar num ônibus, no Terminal Rodoviário Governador José Rollemberg Leite, com material entorpecente. Chegando ao local, a guarnição identificou a suspeita e localizou aproximadamente três quilos de cocaína. Segundo a mulher, ela receberia um valor para levar a droga até o estado do Ceará.

O caso foi encaminhado à Central de Flagrantes para a adoção das medidas cabíveis.

Informações e foto PM