Osmar Prado será o Velho do Rio na nova versão de ‘Pantanal’

Com autoria de Bruno Luperi e direção artística de Rogério Gomes, a nova versão de Pantanal, assim como 30 anos atrás, será dividida em duas fases. É na primeira fase que o Velho do Rio aparece pela primeira vez. Ponto de contato entre o mundo físico e espiritual e a síntese de uma consciência ecológica coletiva, o Velho do Rio é um encantado. Uma espécie de guardião deste paraíso em terra que se chama Pantanal. Apresenta-se vezes em forma de gente, vezes em forma de sucuri, a maior de todas que já se viram pelo Pantanal.