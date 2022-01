Prefeitura de Aracaju realiza processo seletivo para a contratação de Cuidador Social

A Prefeitura de Aracaju publicou nesta segunda-feira, 10, o edital de abertura do Processo Seletivo Simplificado (PSS) cujo objetivo é a contratação, além de formação de cadastro reserva, por tempo determinado, de 110 cuidadores sociais que deverão atuar como apoio e recepção de usuários nas unidades de acolhimento dirigidas pela Secretaria Municipal da Assistência Social (Semfas).

Das vagas disponibilizadas, 10% são reservadas aos candidatos que, no ato da inscrição, se autodeclararem afrodescentes (pretos ou pardos). Também são reservados 5% para os autodeclarados Pessoas com Deficiência (PcD’s). Para concorrer a uma das vagas é necessário ter concluído o Ensino Médio em instituição devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), e preencher os requisitos básicos descritos no Item 3 do Edital de Abertura.

De acordo com o Edital, todas as etapas do PSS serão realizadas virtualmente, e, segundo o cronograma, os interessados em ingressar em participar da seleção terão do dia 14 ao dia 31 deste mês para se inscrever através de formulário específico que será disponibilizado na página oficial da Prefeitura de Aracaju (www.aracaju.se.gov.br). A publicação do resultado final está prevista para o dia 17 de maio.

O PSS é uma realização da Prefeitura de Aracaju, sob a coordenação da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog) em conjunto com a Secretaria da Assistência Social.

Tecnologia

O gestor da Seplog, Augusto Fábio Oliveira, destaca o avanço tecnológico no sentido de tornar os trâmites dos processos seletivos mais ágeis, além de facilitar o acesso dos candidatos. “Graças à plataforma, totalmente desenvolvida por nossa equipe, todo o processo é feito de forma virtual, com total transparência e economicidade”, disse, explicando que, se o Processo Seletivo fosse realizado por uma empresa terceirizada, por exemplo, o gasto seria de cerca de 80 reais por candidato inscrito, o que representa uma economia em torno de R$ 320 mil.

Para acessar o Edital de Abertura clique aqui.