Poço Verde registra queda de 20% nos roubos em 2021

O município de Poço Verde encerrou o ano de 2021 com o marco positivo de redução de 20% na quantidade de roubos registrados em relação a 2020. No período, a Delegacia de Poço Verde instaurou 96 inquéritos policiais e registrou 41 prisões decorrentes de flagrantes e cumprimento de decisões judiciais de detenção. Além disso, a unidade policial encaminhou 129 inquéritos policiais concluídos ao Poder Judiciário. O resultado também é fruto das ações de abordagens e operações desenvolvidas pela Polícia Militar.

A Delegacia de Poço Verde também encaminhou 60 representações por medidas cautelares, sendo 15 de prisões preventivas e oito de prisões temporárias.

O delegado Weliton Júnior destacou ainda que a deflagração da Operação Poço Limpo, no mês de julho, a qual desarticulou uma associação criminosa voltada para o tráfico e outra voltada para o cometimento de roubos – principalmente de motocicletas -, resultou em 20% de redução dos crimes de roubos durante o ano passado.

Além disso, conforme o delegado, cinco crimes violentos letais intencionais – sendo três homicídios dolosos e dois latrocínios – ocorridos no ano de 2021 foram todos elucidados. “Inclusive, quatro dos autores dessas condutas delitivas encontram-se presos preventivamente”, acrescentou.

Weliton Júnior também informou que a unidade policial reforçou a atuação nos crimes de violência doméstica. “Durante o ano passado, também foi dada uma atenção especial ao combate dos crimes com incidência na Lei Maria da Penha, sendo instaurados 28 inquéritos e encaminhadas 15 representações por medidas protetivas de urgência”, mencionou.

“Sem esquecer do combate ao crime de estupro de vulnerável, que resultou na instauração de 11 inquéritos, dos quais, a grande maioria já foi enviado à Justiça e alguns investigados já foram processados e outros encontram-se presos preventivamente”, informou o delegado.

O combate diário à criminalidade no município também resultou na apreensão de mais de 4kg de drogas e na apreensão de 25 armas de fogo. “Aproveitando a oportunidade para agradecer a toda à equipe pela dedicação no combate ao crime e no atendimento à população diariamente”, concluiu Weliton Júnior.

Fonte e foto SSP