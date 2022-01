Revival Legião Urbana no Tequila Café com a Vértice

Qual a diferença entre uma apresentação musical e um show musical?

Talvez essa pergunta seja complexa demais para ser respondida em pouco tempo, porém uma coisa já sabem aqueles que tiveram a oportunidade de assistir a alguma apresentação da banda Vértice. Os seus músicos não medem esforços para apresentar a seu fantástico público um show diferenciado.

“Fantástico sim, pois, numa realidade em que o Rock n’ Roll não tem espaço nas grandes mídias, é maravilhoso ter a participação de pessoas que também não medem esforços para se divertir em nossos shows, o que, além de proporcionar uma experiência única, contribui para o fortalecimento profissional de todos que constroem este projeto.” – Enfatiza Luis Alberto, vocalista da Vértice.

Antes das consequências oriundas da pandemia em março de 2020, a Vértice iniciou um trabalho musical em homenagem ao Legião Urbana e ao seu líder Renato Russo. Foram shows memoráveis e, pasmem, todos lotados. O primeiro ocorreu na área externa de um shoping center na cidade de Itabaiana-Se. O segundo, no Teatro Tobias Barreto, em Aracaju e, depois de um longo híato, após a liberação dos eventos, o último show foi realizado no Teatro Atheneu, também em Aracaju, em outubro de 2021.

Formada por Luis, Caribé, Marzio, Mateus e Adriano, os músicos da banda, em pouco tempo, desenvolveram um tipo de show marcado pela atuação e musicalidade eletrizante, em grande sintonia com o público e sempre com um repertório que abrange as diversas fases da discografia da Legião Urbana e dos trabalhos do seu líder.

Enquanto se articula para a realização de uma série de shows pelo Norte/Nordeste, projeto que ainda não foi concretizado devido às incertezas da insistente pandemia da Covid-19 e suas variantes, a Vértice preparou um show especial que acontecerá na lendária casa de eventos Tequila Café, que fica localizada na segunda etapa da Orla de Atalaia.

“Este show promete! A Vértice não ficará presa nas músicas mais populares da Legião Urbana, terá amplo espaço para as músicas que compoem o lado mais visceral da banda de Renato e nós vamos fazer um show “eletrizante”. Quem viver e for verá!!!” – Afima Genilton Caribé guitarrista da Vértice.

Com esta dinâmica e disposição de fazer diferente, a Vértice tem conquistado o prestígio das plateias por onde passa, de tal forma que o grupo tem sido citado, com frequência, nos meios musicais sergipanos. Não é por menos que este Revival Legião Urbana é considerado como um dos principais shows que ocorrerá nas férias de Janeiro de 2022.

Reaproveitando a visão do guitarrista Genilton Caribé: – Quem viver e for verá!

Avante Vértice!✊🏼

– SHOW REVIVAL LEGIÃO URBANA COM A VÉRTICE

– Data: 20 de Janeiro de 2022 (Quinta-Feira)

-Horário: 21h

-Local: Tequila Café

-Endereço: Av. Santos Dumont, 641, Passarela do Carangueijo – Atalaia, Aracaju – SE

-Ingressos Físicos:

Litoral 655

Hitz (Shopping Jardins)

-Link Ingressos On-Line:

https://www.guicheweb.com.br/revival-legiao-urbana-no-tequila-cafe-c-a-vertice_15721