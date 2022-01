RedeBBB ganha novo programa e nova integrante para o BBB 22

O BBB 22 está chegando e se existe um lugar para se manter informado sobre o reality é a #RedeBBB. Na 22ª edição, que estreia no dia 17, ela traz surpresas: um novo programa e uma nova integrante. Influenciadora digital e ex-participante do BBB 20, Rafa Kalimann se junta a Ana Clara e Rhudson Victor no time que conta todas as novidades e comenta os principais acontecimentos da casa. Ao longo da temporada, o trio comanda diferentes atrações nas redes sociais e no site oficial do programa.

O aguardado Bate-Papo BBB, que, tradicionalmente, promove o primeiro contato da eliminada ou do eliminado com o público, dessa vez é comandado por Rafa Kalimann. No programa ao vivo, o ex-participante assiste a vídeos que marcaram sua trajetória, responde perguntas dos fãs e reage ao que aconteceu enquanto estava confinado. O famoso “presente do eliminado” também está garantido na nova temporada, além, é claro, dos relatos em primeira mão de tudo que o participante viveu no jogo.