Reurbanização da entrada de Canindé do São Francisco é tema de reunião entre Setur e ProjetarSE

Na manhã desta segunda-feira (10), o secretário de Estado do Turismo, Sales Neto, se reuniu, na Casa da Gente, com a coordenadora-geral do ProjetarSE, Shirley Dantas e sua equipe, para tratar da reurbanização paisagística da entrada do município de Canindé de São Francisco, localizado no Alto Sertão sergipano.

“Canindé do São Francisco é o segundo município que mais recebe turistas em nosso estado. Para se ter uma ideia, os Cânions do São Francisco recebem 600 mil turistas por ano, e de todos os lados, de Sergipe, de Alagoas, da Bahia, de Pernambuco, mas a entrada de Canindé recebe uma parte significativa desse turismo, então gostaríamos da viabilidade desse trabalho, afinal, Canindé merece uma entrada à sua altura, assim como nas grandes cidades turísticas como Gramado e Campos do Jordão”, destacou o secretário, ressaltando que este projeto não deve contemplar simplesmente a construção de um pórtico.

Inicialmente, a arquiteta e urbanista, Shirley Dantas fez um breve diagnóstico de projetos anteriores realizados no município e, na sequência, falou sobre o ProjetarSE, explicando que o projeto de urbanização será em consonância com os elementos pensados de acordo com as características e cultura locais, tendo em vista o desenvolvimento do município.

O próximo passo será marcar uma visita in loco para realizar um estudo de viabilidade, para, em seguida, ser apresentado ao prefeito, e assim, seguir o seu desenvolvimento. O prefeito Weldo Mariano informou que, com os projetos prontos, irá em busca dos recursos necessários para construção da obra.

Presenças

Estiveram presentes o prefeito de Canindé de São Francisco, Weldo Mariano; o vereador, Adriano de Bomfim; o empresário local, Moacir Mota; a secretária de Planejamento do município, Cristiana Fernandes; e a assessora de comunicação do ProjetarSE, Indira Amaral.

Sobre o ProjetarSE

O ProjetarSE consiste em mais uma ação do Programa de Recuperação da Economia – Avança Sergipe, conjunto de medidas que vem promovendo a recuperação econômica do estado, e que tem como uma de suas vertentes o fomento de investimentos públicos por meio de assessoria técnica gratuita para obras públicas municipais.

Fonte e foto assessoria