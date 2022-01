Roda de viatura solta durante ocorrência na BR-235, em Areia Branca

Não é de agora que o blog Espaço Militar e a ASPRA/SE (Associação de Praças Policiais e Bombeiros Militares de Sergipe) vêm denunciando a falta de manutenção das viaturas do CBMSE (Corpo de Bombeiros Militares do Estado de Sergipe) e pelo jeito os problemas continuam ocorrendo, pois mais um novo fato ocorreu.

Desta feita, o fato ocorreu no dia 28 de dezembro de 2021, quando uma guarnição do CBMSE da unidade de Itabaiana, se deslocava para um acidente veicular na BR-235, no município de Areia Branca, na viatura ABS-09 (auto busca e salvamento), momento em que uma das rodas se soltou do eixo do caminhão/viatura, fazendo com que o veículo ficasse somente com as rodas dos 3 eixos restantes e se arrastasse sobre o afasto por quase 200 metros, até que o condutor, em um ato heroico, conseguisse controlar a viatura e parar o acostamento.

Por sorte, no momento em que a roda saiu do eixo da viatura, a mesma não estava em um trecho sinuoso, o que evitou um mal maior e facilitou a parada.

Este é mais um fato recorrente das péssimas condições em que se encontram a grande maioria das viaturas de incêndio do CBMSE e ainda mais sem uma manutenção preventiva correta, o que já vem sendo denunciado há vários anos pelo blog Espaço Militar e pela ASPRA.

Até quando ocorrerá esse descaso? Será preciso um bombeiro militar morrer para que providências sejam tomadas por parte do Governo do Estado e do comando do CBMSE?

Segundo informações obtidas, junto a bombeiro militares que preservamos os nomes, em respeito ao sigilo da fonte, assegurado na nossa Constituição Federal, não foi prestado nenhum atendimento às vítimas por parte do CBMSE, do acidente ao qual se deslocaram para o chamado. É uma negligência perigosa não só para quem anda nas viaturas, mas também para a população sergipana que fica desamparada.

Espera-se providências por parte do Ministério Público Estadual, onde já existem diversas denúncias acerca da falta de manutenção do CBMSE.

Matéria do blog Espaço Militar