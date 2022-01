Síndromes gripais: cerca de 1.500 atendimentos realizados no fim de semana

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), disponibilizou quatro unidades básicas de saúde (UBSs) para atendimento de casos de síndromes gripais durante o fim de semana dos 8 e 9. Além das urgências dos hospitais Fernando Franco e Nestor Piva, as UBSs Cândida Alves (Santo Antônio) e Augusto Franco (Farolândia) funcionaram exclusivamente para esse tipo de atendimento.

Juntas, essas unidades realizaram 1.484 atendimentos, nos quais o paciente passa por triagem, avaliação médica, testagem e dispensação de medicamentos, quando necessário. A secretária da Saúde de Aracaju, Waneska Barboza, ressalta que essa estratégia é mantida para evitar a sobrecarga no serviço de urgência e emergência.

“Estamos colocando em prática o que prevê nosso Plano de Contingência, e seguimos monitorando o cenário epidemiológico, tanto da covid-19 quanto da influenza. A colaboração da população faz toda a diferença no bloqueio da transmissão dos vírus, por isso pedimos que reforcem os cuidados sanitários, não deixem de usar máscara e higienizar as mãos, além de evitar as aglomerações”, salienta a gestora.

Atendimentos

Com sintoma gripal, a usuária Tatiane dos Santos Menezes, que mora no Porto Dantas, buscou atendimento na UBS Cândida Alves. “Semana passada apresentei os sintomas e busquei o serviço lá no bairro. Como os sintomas não cessaram e ainda estou com tosse e dor de cabeça, vim aqui para passar pelo médico e ver se faço o teste”, disse.

As duas UBSs foram responsáveis por 241 atendimentos no fim de semana. Foram 110 na UBS Cândida Alves e 131 na UBS Augusto Franco. Já dos 1.243 atendimentos nos hospitais municipais, foram 744 atendimentos no Fernando Franco e 499 no Nestor Piva.

Filômetro

Como parte das ações adotadas pela Prefeitura de Aracaju a partir do Plano de Contingência para o Enfrentamento à Influenza, a Secretaria Municipal da Saúde criou o “Filômetro”: uma página vinculada ao site institucional do Município.

Para ter acesso ao site basta acessar filometro.aracaju.se.gov.br/. A ferramenta online é atualizada constantemente pela Secretaria Municipal de Saúde. Além da situação das filas em todas as 45 Unidades Básicas de Saúde e no Hospital Fernando Franco e UPA Nestor Piva, o site também disponibiliza o endereço de cada unidade.

No Filômetro é possível identificar quais unidades de saúde estão com pouca fila, fila moderada ou fila intensa, além da quantidade de pessoas que aguardam atendimento para casos de síndromes gripais.

Fonte e foto Ascom SMS