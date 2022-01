Veja lista de pessoas beneficiadas no Auxílio Brasil em Itabaiana

De acordo com os dados do Ministério da Cidadania, 1896 novas famílias do município de Itabaiana foram contempladas com o Programa.

O Governo de Itabaiana, através da Secretaria de Desenvolvimento Social divulga lista das novas pessoas que serão beneficiadas no Programa Auxílio Brasil. Segundo a secretaria, essa nova lista contempla famílias que ainda não eram beneficiadas e aguardavam aprovação pelo programa.

De acordo com os dados do Ministério da Cidadania, 1896 novas famílias do município de Itabaiana serão contempladas com o Programa de Transferência de Renda, o Auxílio Brasil, antigo Bolsa Família. Essa nova lista atende às pessoas em situação de pobreza que se encontravam na fila de espera do CADÚNICO em 2021.

Para a secretária de Desenvolvimento Social, Osanir Costa, o papel da secretaria é realizar um bom trabalho mediador entre o Governo Federal, as políticas sociais e a população mais carente, “a Secretaria do Desenvolvimento Social não mede esforços para ofertar o bom atendimento ao público que faz jus ao benefício do Programa Auxílio Brasil”, destacou.

Conforme informações do Ministério da Cidadania, algo em torno de 18 milhões de pessoas poderão receber o benefício. Segundo o calendário oficial, o primeiro repasse acontece no dia 18 deste mês.

Acesse o link com a lista das novas pessoas que serão beneficiadas com o Programa Auxílio Brasil em Itabaiana:

https://itabaiana.se.gov.br/download/pbf-2022-nis-nome-e-endereco_b5329816961ed4381a1a95bd7604.pdf

da assessoria