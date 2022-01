A Alese está em recesso, mas o deputado Talysson não para

Com a Assembleia Legislativa de Sergipe em período de recesso parlamentar, o Deputado Estadual Talysson de Valmir aproveita pra fazer o que sabe fazer de melhor: trabalhar. Incansável como o seu pai, o ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, Talysson começa a semana acompanhando obras em Itabaiana.

“Desde muito cedo, com o meu pai, eu aprendi o valor do trabalho e é isso o que sei fazer de melhor: trabalhar. A coisa melhora ainda mais por Deus ter me dado a oportunidade de ajudar as pessoas, de melhorar a qualidade de vida delas. É o que tenho tentado fazer.” Declara Talysson.

O parlamentar, na tarde dessa segunda (10), esteve acompanhado pela Vereadora por Itabaiana, Paulinha da Saúde, e pela Secretária Municipal de Obras de Itabaiana, Deilza Assis. Com várias obras acontecendo ao mesmo tempo na cidade, a primeira obra visitada foi a do asfaltamento de várias ruas do Bairro Mamede Paes Mendonça, no centro de Itabaiana.

“Foram quase 8 milhões de reais investidos no asfaltamento de mais de 50 ruas. Sendo que ainda faltam mais 3 milhões serem revertidos em benefícios de pavimentação pra nossa querida Itabaiana. Obras e recursos que foram adquiridos ainda na gestão do meu pai, Valmir de Francisquinho, e que o Prefeito Adailton tem tido a habilidade de executá-los. Eu fico feliz em fazer parte do time do trabalho.” Comemora o parlamentar.

Além da pavimentação asfáltica, outra obra extremamente importante para o município e que está em fase de conclusão, é a da nova ponte no Povoado Pé do Veado, em Itabaiana. “Por alguns problemas durante o período chuvoso, a antiga ponte não suportou a força das águas e cedeu. Prontamente o Prefeito Adailton e a Secretária Deilza criaram um novo projeto para a ponte. Ver a dimensão do projeto e como ele tem sido executado, não tem preço. Todo o povoado e as regiões vizinhas, que dependem dessa estrada, serão beneficiados. Afinal, uma boa parte da nossa produção agrícola passa por essa região, com a nova ponte, o escoamento desses produtos irá melhorar, beneficiando também o cidadão comum que compra esses produtos nas feiras.” Observa o Deputado.

