Belivaldo Chagas participa da inauguração de unidade Senac

A reforma, que ampliou a atual unidade, aumentou a área útil do prédio e trouxe modernidade à edificação, é fruto de investimentos superiores a R$ 3,5 milhões

O governador Belivaldo Chagas participou, nesta segunda-feira (10), da reinauguração do prédio da Administração Regional do Senac Sergipe, Edifício Walker Martins Carvalho, promovida pelo Sistema Fecomércio/Sesc/Senac. A reforma, que ampliou a atual unidade, aumentou a área útil do prédio e trouxe modernidade à edificação, é fruto de investimentos superiores a R$ 3,5 milhões.

Na ocasião, o governador destacou que, por conta da excelência, o Senac Sergipe tem moldado as escolas profissionalizantes do estado. “São 75 anos de história. Afinal de contas, muitos profissionais sergipanos passaram por essa escola de excelência. O Estado hoje conta com quinze escolas profissionalizantes, nos diferentes níveis e modalidades, atendendo mais de 4 mil alunos. E de uma forma ou de outra, a gente pode dizer que o ensino profissionalizante de Sergipe aprendeu com o Senac e ele, por sua vez, tem atuado também, concomitante, com o ensino profissionalizante de Sergipe. Portanto, a gente parabeniza por essa ação extremamente importante e empreendedora”, declarou.

Com a reforma, a sede do Senac ganhou uma fachada moderna e melhorou a capacidade ambiental de trabalho dos 82 colaboradores do setor administrativo. O edifício oferece salas com conforto e ambientação planejada, além de serem criados novos espaços que aproveitam ao máximo a sua estrutura. “Hoje, exatamente hoje, é o aniversário do nosso Senac. São 75 anos e nós estamos inaugurando esse prédio. A modernização do Senac nos impulsiona a esse novo momento e a gente está aqui exatamente para celebrar, com equipamentos modernos e um ambiente de qualidade para todos aqueles que nos procuraram”, comemorou o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Laercio Oliveira.

No edifício, também foram construídas amplas cozinhas-didáticas ampliando a capacidade para receber alunos. Para o arquiteto Quiones Aquino, que acompanhou desde o princípio a obra, os espaços foram equipados com o que há de mais moderno no segmento de ensino gastronômico. “Estamos ofertando mais conforto para os funcionários, colaboradores, além de reformar todo o ambiente pedagógico com intuito de humanizar os ambientes corporativos. Além da parte administrativa-pedagógica, a gente trouxe mais laboratórios de cozinhas equipados, modernos, humanizados”, explicou o arquiteto.

75 anos

“São 75 anos de história, participando ativamente da vida das pessoas, transformando-as e mudando suas vidas. Estamos entregando no dia de hoje, um edifício totalmente moderno com o que há de mais novo em todos os segmentos na área de gastronomia, beleza e informática”, comentou diretora regional Priscila Felizola.

Fundado em 1947, o Senac Sergipe é o principal agente de educação profissional voltado para o comércio de bens, serviços e turismo do estado. A instituição oferece cursos de aprendizagem, capacitação, aperfeiçoamento, programas socioambientais, socioprofissionais e instrumentais, cursos de formação profissional técnica e cursos superiores, especificamente, pós-graduação e cursos de extensão promovidos pelo portal da Rede EAD Senac.

Em Sergipe, o Senac dispõe de unidades em Aracaju, Itabaiana, Lagarto, Tobias Barreto e Nossa Senhora da Glória, mas tem atuação em todos os municípios sergipanos através do programa Senac Móvel, que leva cursos com as carretas-escola a locais que não possuem unidade física do Senac.

Só nos últimos anos, foram investidos mais de R$40 milhões em reformas, compra de equipamentos e mobiliário, além da construção do Senac de Nossa Senhora da Glória, o maior polo pedagógico do interior sergipano, inaugurado em outubro do ano passado. Após a entrega da sede administrativa, será a vez de inaugurar o novo bloco gastronômico e o restaurante escola Senac Bistrô, que estão em fase final de construção.

Homenageado

Walker Martins Carvalho foi eleito presidente da Fecomercio, presidiu o Senac e o Sesc pelo período de 11 anos e foi diretor também da Confederação Nacional do Comércio, com sede no Rio de Janeiro. “Com muito orgulho recebo essa homenagem, que me deixou alegre, satisfeito e realizado. Por quê? Porque se lembraram de mim, se me fizeram essa homenagem foi porque eu passei por aqui onze anos e deixei alguma coisa plantada, que germinou e hoje reconheceram”, disse Walker Carvalho.

Foto: Arthuro Paganini | Supec – Governo do Estado