Candidatos aos Exames Supletivos em Caráter Excepcional farão a prova no dia 20 de janeiro

As provas são para os alunos que já se inscreveram e ficaram com pendências nos primeiros Exames Supletivos do ensino médio realizados em dezembro de 2021.

A Secretaria de Estado da Educação do Esporte e da Cultura (Seduc), através da Divisão de Exames e Certificação do Departamento de Educação (DIEX/ SEJA/ DED), e em parceria com a Diretorias Regionais de Educação, realizará no dia 20 de janeiro de 2022, a segunda etapa de provas dos Exames Supletivos em Caráter Excepcional para os alunos que não concluíram o Ensino Médio em 2021.

As provas serão realizadas, das 8h às 12h, nas unidades escolares das Diretorias Regionais de Educação e em Aracaju, conforme logística articulada com as diretorias regionais, e atendendo a todos os protocolos de segurança contra o Covid-19. Deverão participar os estudantes que compareceram aos exames realizados no dia 9 de dezembro, e não conseguiram a nota mínima para aprovação em alguma Disciplina/Componente Curricular, conforme determina a resolução nº02/2013 do CEE/SE.

O objetivo é oportunizar aos alunos com idade igual ou superior a 18 anos que já se inscreveram e ficaram com pendências em 2021, serem avaliados e, em caso de aprovação, receberem a certificação do nível médio, possibilitando a continuidade dos estudos e dessa forma facilitar a inserção destes no mercado de trabalho, principalmente nesse momento de pandemia.

Nesse sentido, os Exames Supletivos permitem avaliar os saberes desses jovens e adultos adquiridos ao longo de sua vida, promovendo a certificação do Ensino Médio para aqueles que forem aprovados nas provas objetivas e de redação. “É muito importante o movimento coletivo dos Professores, Gestores, Diretorias Regionais, e até mesmo dos próprios estudantes incentivando os colegas, para que os inscritos compareçam para a realização dos Exames Supletivos, posto que muitos desses estudantes necessitam da certificação para a continuação de sua vida estudantil, ou para ingressar no mundo do trabalho”, afirma Ana Lúcia Muricy, diretora do DED.

Segundo o prof. Edson Aragão, coordenador da DIEX, é preciso compreender a oferta dos exames de certificação, não apenas como um cumprimento legal, mas um compromisso social do governo do Estado.

Disponibilidade e simulados

A Secretaria de Educação, visando melhor orientar os participantes, disponibilizou desde dezembro de 2021 vários cadernos pedagógicos com o objetivo de subsidiar os estudos dos participantes. Para esse segundo momento, no intuito de que os estudantes possam revisar os conteúdos, exercitar a interpretação e modelos de respostas, foi disponibilizado o Simulado Online (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKtno_2qeAnuUZxWqiYhs5Pn8CN_P7o-7qnfD5nTMXoMhWmQ/viewform?usp=sf_link), com o objetivo de melhor preparar os participantes para as provas. O Simulado também pode ser acessado no Portal do Supletivo (https://www.seed.se.gov.br/portais/supletivo/).Os conteúdos programáticos de cada disciplina, bem como as orientações sobre as provas podem ser encontradas no Portal do Supletivo

Assessoria de Comunicação da SEDUC