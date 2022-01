Ceac realizou mais de 815 mil atendimentos em 2021

O Centro de Atendimento ao Cidadão (Ceac), vinculado à Secretaria de Estado da Administração (Sead), encerrou o ano de 2021 com 815.074 atendimentos ao cidadão. É o que aponta o balanço de atividades feito pela direção do Ceac.

Dos serviços ofertados durante o último ano, 272.291 foram realizados no Ceac do Riomar; 261.501 na Rua do Turista; 140.698 na unidade da Rodoviária; 88.839 no Aracaju Parque Shopping; 25.971 no município de Itabaiana, e em Lagarto 25.774 atendimentos.

A diretora geral da rede Ceac, Ana Paula Menezes, ressalta que durante todo ano de 2021 permaneceram as condições restritas para funcionamento com limitação em 50% da sua capacidade.

Revela ainda que desde a implantação das medidas restritivas no estado de Sergipe, o Ceac tem investido na ampliação dos serviços oferecidos de forma online, para garantir mais conforto e segurança à população. “Atualmente, o cidadão já tem mais de 100 opções disponíveis pelo portal www.ceac.se.gov.br”.

Outros dados

O levantamento apontou ainda o número de atendimentos nas seis unidades da rede Ceac durante o mês de dezembro, onde foram registrados 70.745 atendimentos ao cidadão.

Dos serviços ofertados no último mês, 34% dos atendimentos foram realizados no Ceac do Riomar Shopping. A unidade registrou 23.645 atendimentos. Um total de 30% ocorreu na Rua do Turista, que registrou 21.442. As demais unidades – Rodoviária Nova, Aracaju Parque, Shopping Peixoto em Itabaiana e na unidade de Lagarto, somaram 36% com 11.772, 6.600, 4.692 e 2.362 atendimentos respectivamente.

O relatório também apresentou o índice de não comparecimento dos cidadãos nos serviços agendados em dezembro. A taxa de ausência no Riomar Shopping foi de 2,2%; Lagarto 1,3%, Rodoviária 1,2%, Itabaiana 0,8%, Rua do Turista 0,7% e Aracaju Parque Shopping 0,6%,

O não comparecimento ao serviço previamente agendado, sem o cancelamento prévio, o cidadão só poderá solicitar um novo atendimento após 30 dias. O bloqueio acontece de forma automática.

Fonte assessoria