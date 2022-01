Condutor embriagado e sem a CNH é preso após provocar acidente no Bairro Coroa do Meio

Mais um motorista foi preso após dirigir embriagado e provocar um acidente em Aracaju. O fato foi registrado por volta das 19:30 horas desta segunda-feira (10), quando o condutor de um veículo Saveiro perdeu o controle da direção e colidiu com um muro e dois outros carros que estavam parados.

Ao realizar o teste do etilometro, foi constatado 0.96 mg/ l de álcool expelido no ar. A partir de 0.34 mg/ l, o condutor deve ser levado a delegacia pelo crime de embriaguez), sendo conduzido pela força tática do Bptur.

Como o condutor não tinha CNH, também responderá pelo crime de conduzir veículo sem CNH, gerando perigo de dano, previsto no ART 309 do CTB.

Informações e foto CPTran