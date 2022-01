“Cumprimos nosso papel para garantir a melhoria da vida dos aracajuanos”, afirma Sheyla Galba

Mesmo enfrentando as limitações impostas pela pandemia, a vereadora Sheyla Galba (Cidadania) avalia como positiva sua atuação no primeiro ano de mandato na Câmara Municipal de Aracaju – CMA. Entre projetos de Lei, requerimentos, indicações e moções, foram mais de 400 proposituras protocoladas no Parlamento, além de inúmeras visitas a comunidades e órgãos públicos para fiscalizar o cumprimento dos direitos do cidadão.

“Conseguimos trabalhar em prol dos aracajuanos, atuando diariamente para identificar problemas nas comunidades, deficiência nos serviços públicos prestados e outras demandas da população, utilizando o nosso mandato para cobrar as soluções necessárias no menor espaço de tempo possível. Seguiremos atuando neste sentido, cumprindo nosso papel fiscalizador com o intuito maior de garantir a melhoria da vida dos cidadãos”, afirma Sheyla Galba.

E foi a partir do diálogo constante com a população que a vereadora apresentou uma série de indicações relacionadas às demandas apresentadas. “Protocolamos quase 300 indicações, que garantiram a manutenção de ruas e avenidas, a melhoria do atendimento em unidades de saúde, a instalação de iluminação pública, serviços de limpeza e manutenção, entre outros benefícios”, ressalta.

Como forma de garantir mais transparência sobre informações relacionadas ao Executivo, a parlamentar apresentou 88 requerimentos, solicitando dados sobre obras, programas sociais e demais ações da gestão. “Um dos destaques foi a cobrança de explicações à Secretaria Municipal de Saúde sobre a negativa de cintilografias para pacientes com câncer. Uma situação que foi levada também ao Ministério Público para que seja resolvida”, enfatiza.

Em relação a projetos de Lei, Sheyla Galba protocolou 16 matérias neste sentido. Um deles, inclusive, tornou-se a Lei 5.392/2021 e institui o Dia Municipal de Combate ao Câncer na capital sergipana. “A data passa a ser celebrada anualmente em 30 de janeiro. Continuamos lutando e defendendo a bandeira da oncologia, trabalhando para que Aracaju também se responsabilize com os pacientes”, salienta.

“Inclusive, na votação do Plano Plurianual – PPA, conseguimos a aprovação unânime de uma emenda para que seja instituído o Programa de Navegação dos Pacientes Oncológicos na capital, com o intuito de garantir o acesso ao diagnóstico e ao tratamento em tempo adequado e coordenar uma assistência individualizada”, complementa.

Por fim, a vereadora detalha as moções de aplausos para cidadãos e personalidades que prestam relevantes serviços à sociedade. “Uma delas, à mastologista Dra. Paula Saab pelo trabalho solidário a todas as mulheres, no mês de outubro, levando conscientização e informação sobre a prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de mama”, finaliza.

