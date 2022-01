Educação Estadual da Educação lança edital de convocação por convite para professor de Arte

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) informa que foi disponibilizado o envio de documentos até o dia 12 de janeiro, de candidatos convidados no Processo Seletivo Simplificado nº 02/2019, para atuarem como professor (a) de Arte na Rede Pública Estadual de Ensino.

O diretor de Recursos Humanos da Seduc, Jorge Costa, explica que as vagas são direcionadas para as Diretorias Regionais de Educação 4 e 6, respectivamente dos territórios Leste e Baixo São Francisco sergipanos. Nas demais DRE’s, os nomes preencherão a migração para as diretorias com vagas disponíveis e o cadastro reversa. “Estamos fazendo a carta convite agora porque as Diretorias Regionais 4 e 6 não tem candidatos habilitados no cadastro reserva da disciplina Arte”, disse.

Os candidatos convidados devem aceitar o termo de convite disponibilizado no edital e enviar o formulário próprio para [email protected] Na hipótese de não atender ao chamamento, no prazo, o candidato permanecerá nas listas originárias, não modificando a ordem de classificação. Em caso de mais de um convidado aceitar a localidade especificada, a contratação observará a ordem de pontuação, permanecendo os demais candidatos nas listas originárias também.

O candidato que aceitar , e for classificado dentro do número de vagas, migrará automaticamente para a DRE pretendida, deixando em definitivo sua lista originária. Após a migração, caso o candidato requeira reposicionamento na lista, o mesmo será reclassificado somente na Lista Geral, e não no Final de Lista da DRE para a qual

Assessoria de Comunicação da SEDUC