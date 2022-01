Em parceria com a SES e a UFS, Sejuc faz testagem dos internos das unidades prisionais de Sergipe

Objetivo é mapear casos de Covid-19 e Influenza no âmbito do sistema prisional sergipano

A Secretaria da Justiça, do Trabalho e da Defesa do Consumidor (Sejuc), em parceria com a Secretaria Estadual da Saúde (SES) e a Universidade Federal de Sergipe (UFS), estará realizando uma testagem para as síndromes gripais nos internos das unidades prisionais do estado. Atualmente, o sistema conta com 5,6 mil internos e a testagem será feita a partir dos percentuais considerados adequados para o mapeamento da difusão das síndromes gripais que são definidos pelas autoridades de saúde.

A decisão foi tomada em reunião nessa segunda-feira (10). O secretário-executivo da Sejuc, coronel Reinaldo Chaves, explicou que a deliberação ocorreu com os membros do comitê instaurado para gestão das ações de saúde diante da pandemia no âmbito do sistema prisional de Sergipe.

“O comitê foi convocado pelo secretário Cristiano Barreto. Em reunião, mesmo sem casos de servidores ou internos que estejam internados em unidades de saúde, os membros deliberaram pelo estudo, com base na parceria com a SES e com a UFS, a partir desta semana, para uma testagem nas unidades prisionais”, detalhou.

Inicialmente, a testagem será feita, em paralelo, pela Cadeia Pública de Estância e pela unidade que é porta de entrada de internos, que atualmente é o Cadeião de Nossa Senhora do Socorro. “Posteriormente, atendendo ao calendário, será feita a testagem em todas as unidades prisionais. O Copemcan, nesta terça-feira (11), também está fazendo uma testagem pela Secretaria Municipal de Saúde de São Cristóvão”, acrescentou.

Fonte e foto assessoria