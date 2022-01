Entre a cruz e a espada

Por Adiberto de Souza *

Embora os governos tentem encobrir o sol com a peneira, o atual modelo de segurança pública não protege mais o cidadão e, incapaz de prevenir o crime, vive a correr atrás do criminoso. Este, quando preso, é logo devolvido às ruas para delinquir novamente. Derrotado pela crescente violência, o sistema procura culpar a vítima, acusando-a de facilitar a vida dos marginais ao sacar dinheiro no caixa eletrônico, não proteger o patrimônio com cerca elétrica e segurança particular, deixar de fazer o seguro do carro, transitar por locais inseguros, se distrair ao abrir o portão da garagem, etcétera e tal. Ora, a sociedade paga impostos para ter protegidos a vida e o patrimônio. Fosse para tomar tantas precauções, não havia necessidade de segurança pública. Pior é que, enquanto se discute de quem é a culpa pelo crescimento da criminalidade e a falência do setor policial, o povo paga caro para tentar sobreviver num verdadeiro fogo cruzado. Só Jesus na causa!

Sem pressa

Engana-se quem pensa que o governador Belivaldo Chagas (PSD) está com pressa para anunciar o nome daquele que disputará a sua sucessão. Ontem, ao ser questionado por um repórter se já tinha definido o postulante ao governo, Chagas deu um tiro na conversa: “Já: o candidato a governador é o nosso superintendente de Comunicação, Givaldo Ricardo”, brincou. Essa falta de pressa de Belivaldo agrada por demais o deputado federal Laércio Oliveira (PP), pré-candidato à cadeira do pessedista e defensor que o anúncio só ocorra a partir de março. Danôsse!

Saúde feminina

Pesquisa do Datafolha revela que a média da idade para a primeira ida ao ginecologista é de 20 anos. Os motivos das visitas foram a necessidade de esclarecer algum problema ginecológico (20%), a gravidez ou a suspeita dela (19%) e a prevenção (54%). Sete a cada 10 entrevistadas acham que a decisão sobre a interrupção da gravidez cabe somente à mulher. Outras 25% disseram que a questão deve ser decidida pelas leis da sociedade. Será mesmo? Aff Maria!

Guinada à direita

O outrora esquerdista radical Francisco Gualberto já decidiu trocar o PT pelo PSD do governador Belivaldo Chagas. Vice-presidente da Assembleia, o deputado ainda petista disse ter recebido convites de várias legendas, mas optou pelo PSD por um partido do bloco que foi constituído pelo saudoso ex-governador Marcelo Déda (PT). O projeto de Gualberto para este ano é disputar uma cadeira na Câmara Federal. Ah, bom!

Não é crime

A colocação de adesivo em veículos contendo apenas o nome de suposto candidato às eleições não configura propaganda eleitoral antecipada. A Justiça Eleitoral adverte, contudo, que a mensagem não pode reunir elementos que caracterizem apelo explícito ou implícito ao eleitor de forma que seja associada a eventual candidatura. Então, tá!

Reeleição garantida

Os cartolas vão às urnas, sexta-feira próxima, para reeleger o presidente da Federação Sergipana de Futebol, Milton Dantas. A reeleição está garantidíssima, pois apenas a chapa “O futebol sergipano no rumo certo” foi inscrita para participar do pleito. Ademais, “Miltinho” espera contar com 100% dos votos, pois todos os “eleitores” já se declararam favoráveis à permanência dele no comando da FSF por mais quatro anos. Em 2018, Milton Dantas teve cerca de 90% dos votos. Marminino!

Excesso de vaidade

A oposição sergipana peca pela vaidade. Quem pensa assim é a vereadora aracajuana Emília Corrêa (Patriota). Entrevistada pela radialista Magna Santana, a parlamentar deixou claro que se quem se opõe ao governo de Sergipe não se unir de verdade, a turma da situação continuará ocupando os espaços de poder. Emília é vista pelos aliados como um bom nome para compor a chapa majoritária, porem a efetivação da candidatura dela pode não ocorrer justamente pelo excesso de sapato alto dos oposicionistas. Crendeuspai!

Longe dos holofotes

Quando a jornalista Lurian Lula da Silva (PT) resolveu morar em Aracaju, no final de 2019, era voz corrente que a herdeira do ex-presidente Lula (PT) tentaria disputar as eleições municipais. Chegou-se, inclusive, a anunciar uma possível chapa da vice-governadora Eliane Aquino (PT) e Lurian, respectivamente, como candidatas a prefeita e a vice de Aracaju. Isso não ocorreu, e a filha do “Barba” se mantem longe dos holofotes, assessorando o senador Rogério Carvalho (PT), cargo que assumiu após se mudar de mala e cuia para Aracaju. Vixe!

Tricovid-19

Pelo menos duas autoridades sergipanas contraíram covid-19 três vezes. O secretário estadual da Segurança Pública, João Eloy, e a secretária da Saúde de Aracaju, Waneska Barboza, estão isolados em suas residências após terem testado positivo para a doença. Ambos já haviam sido infectados outras duas vezes pelo coronavírus. Tanto Eloy quanto Waneska sentiram sintomas leves e passam bem. Melhoras!

Pinóquio

Como perguntar não ofende: será que, após ter sido flagrado mentindo vergonhosamente para difamar a Anvisa, o presidente Jair Bolsonaro (PL) vai continuar usando a citação bíblica “e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará”? Alguém precisa lembrar ao capitão de pijama que, segundo a Bíblia, “a palavra do mentiroso é falsa e seu discurso enfadonho e débil”. Desconjuro!

Noite de autógrafos

A jornalista Alexandra Brito lança nesta terça-feira, o livro “Fragmentos de Memórias”. Impresso pela Editora Diário Oficial do Estado de Sergipe, a obra rememora coisas vividas pela autora quando tinha entre 3 e 4 anos de idade e faz uma homenagem à mãe, dona Márcia. O lançamento está marcado para às 17 horas, na Biblioteca Pública Ephiphânio Dória, zona sul de Aracaju. Prestigie!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Folha da Manhã, em 32 de agosto de 1938.

* É editor do Portal Destaquenotícias