Fanese lança pós-graduação ‘Modelagem de Novos Negócio

A Faculdade de Negócios de Sergipe (Fanese) continua inovando e vai lançar a cada 15 dias novos cursos de pós-graduação em diversas áreas. A especialização em Modelagem de Novos Negócios: Criatividade e Empreendedorismo é a primeira a ser lançada neste ano e as inscrições já estão abertas.

O curso conta com formato inovador e nova direção, sob coordenação da mestre em Educação, Ana Plech. O setor de pós-graduação é comandado pela professora Silvania Santana que tem expertise na área.

A especialização destina-se a empreendedores, estudantes ou profissionais visionários que almejam lançar ou investir em negócios ou projetos inovadores, com estratégias, táticas e modelagens diferenciadas.

É um curso inédito em Sergipe, antenado em novas tendências de mercado, que fará toda diferença no currículo.

Baseado no mercado nacional, o aluno terá capacidade de aplicar imediatamente os conhecimentos adquiridos e conhecer as ferramentas e práticas de mercado que estão sendo utilizadas por empreendedores que trabalham a inovação e a criatividade nos negócios.

As inscrições podem ser feitas através do site https://pos.fanese.edu.br – outras informações através do número (79) 3142-0970.

Foto assessoria

Por Fredson Navarro