Flash Político – Adir Machado coloca nome à disposição do Cidadania para disputar Senado

O Cidadania se reuniu nesta segunda feira (10), em Aracaju, para discutir cenários para as eleições deste ano, tendo entre os pontos de pauta a análise dos nomes à disposição para candidaturas proporcionais e majoritárias; status das construções das chapas de deputados Estaduais e Federais; análises de possíveis cenários referentes a coligações ou federações partidárias.

Durante a reunião ficou mais uma vez consolidada a definição acerca da importância da candidatura própria ao Governo do Estado. Além disso, o advogado Adir Machado colocou seu nome à disposição do partido para uma candidatura ao senado, bem como André Sotero e Magno Correia para suplentes do Senador.