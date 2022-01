Movimento Polícia Unida: Policiais civis de Sergipe decidem cruzar os braços por 12 horas

Os policiais civis de Sergipe, integrante do Movimento Policia Unida, aprovaram em assembléia realizada nesta terça-feira (11) uma paralisação por 12 horas, em protesto contra a falta de diálogo do governo, que segundo a categoria, se recusa em pagar o adicional de periculosidade à categoria.

O presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe (Sinpol/SE) Adriano Bandeira disse que “tentamos de todas as formas dialogar com o governador Belivaldo Chagas (PSD), mas ele tem se mantido irredutível”.

Logo após a decisão, os agentes da SSP se dirigiram para a Central de Flagrantes de Aracaju, onde permanecerão de braços cruzados.