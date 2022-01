OAB/SE e CAASE disponibilizam dispositivo gratuito

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe (OAB/SE) lança nesta quarta-feira, 12, o programa Meu Primeiro Token, que disponibilizará gratuitamente o dispositivo para advogados e advogadas aprovados no último exame da Ordem realizado em dezembro do ano passado e que receberão suas carteiras.

A entrega do dispositivo, que permite a certificação digital dos advogados em suas atividades, será feita juntamente com a entrega da carteira profissional no Plenário da OAB/SE.

“O token é um dispositivo eletrônico gerador de senhas que facilita o acesso às ações pela classe. Com a entrega dos dispositivos, os novos profissionais só precisarão pagar pela certificação digital”, explica o presidente da OAB/SE, Danniel Costa.

A entrega do primeiro Token gratuito é mais um passo da Seccional de Sergipe para fortalecer a Jovem Advocacia no Estado e inspirar a adoção desta regra em todo o território nacional.

Por Innuve Comunicação

Ascom OAB/SE