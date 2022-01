Acervo artístico e cultural do TCE serão exibidas nas redes

Os mais de 60 quadros e esculturas que integram o acervo do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) ganharão destaque semanal nas redes sociais do órgão por meio da ação #AcervoTCESE, desenvolvida pela Diretoria de Comunicação (Dicom).

“Vamos dar mais visibilidade às obras de arte que passaram a fazer parte do patrimônio da Corte de Contas ao longo dos seus 51 anos, em sua maioria assinadas por artistas sergipanos”, afirma o presidente do TCE, conselheiro Flávio Conceição.

As publicações ocorrerão de forma simultânea nas páginas do TCE no Instagram (@tcese) e Facebook, sempre às sextas-feiras.

Membro há mais tempo no colegiado do TCE e imortal da Academia Sergipana de Letras (ASL), o conselheiro Carlos Pinna disse ver o gesto como exemplar para as instituições públicas sergipanas e brasileiras. “Temos que prestigiar a cultura, a arte e a literatura, como sempre fizemos aqui. Essa demonstração de apreço com a área cultural do presidente Flávio Conceição vem em muito boa hora”, destacou.

Segundo o diretor de Comunicação do TCE, jornalista Habacuque Villacorte, esta nova frente de divulgação é também uma forma de resgatar o trabalho desses profissionais e enaltecer seu talento.

“Quem tem uma rotina de atividades no Tribunal de Contas sempre se depara com esse conjunto de pinturas e esculturas de profissionais destacados que merecem toda a visibilidade possível”, pontuou.

O chefe do setor de Patrimônio do TCE, Martônio Melo e o historiador Gilfrancisco Santos (Foto: Cleverton Ribeiro)

De igual forma avalia o jornalista e historiador Gilfrancisco Santos, que integra o quadro de colaboradores do TCE: “Com grande alegria recebe esta notícia de que os sergipanos terão acesso a todo o acervo de artes plásticas desta instituição; são obras adquiridas por esta Casa desde a sua criação, em 1970”.

Entre os exemplares do Acervo do TCE estão pinturas de Adauto Machado, José Fernandes, Nil Cavalcante, Hortência Barreto, J. Inácio, Leonardo Alencar, Vesta Viana, entre outros.

Fonte e foto TCE/SE