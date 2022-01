Prefeitura orienta sobre atendimento e resultado dos testes de covid-19 em Aracaju

Diante da alta de casos de síndromes gripais, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, passou a disponibilizar atendimento a esses pacientes em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), além das urgências municipais no Fernando Franco e Nestor Piva.

Atualmente, dez UBSs realizam testes para detecção da covid-19 (quatro com testes de antígeno e RT-PCR e outras seis com teste de antígeno). Até a próxima semana, está prevista a ampliação da testagem em mais seis Unidades Básicas de Saúde.

De acordo com a assessora técnica da Rede de Atenção Primária (Reap), Josivânia Mesquita, os usuários com sintomas gripais podem buscar a UBS mais próxima para receber atendimento médico. Caso seja necessária a realização de teste, o paciente será encaminhado para uma das unidades com esse serviço.

“É importante destacar que passar pela avaliação médica é essencial para descartar ou não a suspeita de covid. Por isso, orientamos que a população busque a unidade mais próxima, para que receba o atendimento médico e, quando necessário, seja direcionado para a testagem”, orienta Josivânia.

A rede disponibiliza dois tipos de testes: Antígeno e RT-PCR. Para o teste rápido de antígeno em pessoas sintomáticas, a orientação é que seja realizado a partir do terceiro dia de sintomas, onde a coleta é feita através do swab nasal (cotonete), e a entrega do resultado é em até 20 minutos.

O teste RT-PCR é considerado padrão ouro pela Organização Mundial da Saúde, e a orientação é que ele seja realizado entre o terceiro e sétimo dia após o início dos sintomas. Através de swab nasal (cotonete), é coletada amostra para que seja enviada e analisada pelo Laboratório Central de Sergipe (Lacen). Atualmente, a entrega do resultado acontece em até 72h, podendo ser ampliado a depender do volume de amostras no laboratório.

“Importante ressaltar que o município de Aracaju realiza apenas a coleta e a encaminha para o Lacen, que é o laboratório estadual. Existe esse prazo mínimo para a entrega do resultado, o que pode variar, a depender da demanda do laboratório. Quando a SMS recebe o relatório com os resultados, a equipe do MonitorAju entra em contato com os pacientes e inicia o monitoramento”, salienta Josivânia Mesquita.

Filômetro

O Filômetro é uma ferramenta de monitoramento do fluxo de atendimento na rede de saúde da capital. Inicialmente, o serviço atualizava apenas o fluxo dos hospitais municipais e de duas Unidades Básicas de Saúde, mas a partir desta segunda-feira, 10, todas as UBSs foram inseridas no sistema de monitoramento.

Atualizada pela Secretaria Municipal da Saúde, através da página filometro.aracaju.se.gov.br é possível verificar a situação das filas, classificadas em três níveis, bem como o endereço de cada unidade de saúde.

UBSs para testes covid-19:

– Realizam testes de antígeno e Rt-PCR as UBSs: Onésimo Pinto (Jardim Centenário), Ministro Costa Cavalcante (Inácio Barbosa), Augusto Franco (Farolândia) e Cândida Alves (Santo Antônio).

– Realizam teste de antígeno as UBSs: José Machado de Souza (Santos Dumont), Santa Terezinha (Robalo), Eunice Barbosa (Coqueiral), Roberto Paixão (17 de Março), Celso Daniel (Santa Maria) e Anália Pina (Almirante Tamandaré).

