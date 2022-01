Presidente do TCE/SE recebe os dirigentes de sindicatos e associações da Segurança Pública

​O presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), conselheiro Flávio Conceição, recebeu em seu gabinete nesta terça-feira, 11, representantes de associações e sindicatos que compõem o Movimento Polícia Unida. A reunião foi solicitada pelos visitantes, com o objetivo de expor pleitos que as categorias têm buscado junto ao Governo do Estado.

“A atuação do Tribunal vai além das fiscalizações e julgamentos, passa também por esse diálogo com a sociedade e seus representantes”, comentou o presidente do TCE/SE, que ouviu as demandas de todos os dirigentes sindicais e já definiu uma nova reunião com o grupo.

Entre os participantes esteve o presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de Sergipe (Adepol), Isaque Cangussu, que destacou o papel da Corte. “O TCE é um importante órgão do estado, uma Casa que tem uma relevância para o estado de Sergipe; percebemos uma sensibilidade muito grande por parte do presidente Flávio Conceição em relação às demandas da categoria policial”, comentou.

Assim também avaliou o presidente da Associação dos Oficiais Militares de Sergipe (Assomise), coronel Adriano Reis: “Foi uma reunião muito positiva; o presidente Flávio Conceição se mostrou sensível à nossa causa, entendeu todos os pontos e já marcou uma nova reunião conosco”.

Estiveram presentes ainda o diretor jurídico do Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe (Sinpol/SE), Ênio Nascimento; o diretor da Associação dos Militares da Reserva Reformados de Sergipe (Asmirp/SE), Sargento Moraes; o vice-presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de Sergipe (Adepol/SE), delegado Adelmo Pelágio; a vice-presidente secretária geral da Adepol/SE, delegada Flávia Félix; o presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe (Sinpol/SE), Adriano Bandeira; e o presidente da Associação dos Militares do Estado de Sergipe (Amese), tenente-coronel Ildomário Gomes.​

Fotos: Cleverton Ribeiro

Por DICOM/TCE