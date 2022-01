“Seguiremos trabalhando por nosso estado”, afirma João Marcelo ao fazer balanço do primeiro ano de mandato

Em seu primeiro ano de atuação parlamentar, o deputado estadual João Marcelo pautou seu mandato no diálogo constante com a população sergipana, buscando os caminhos para atender cada demanda e melhorar a vida dos cidadãos. Uma lista de ações que contempla, entre outras áreas, o combate à pandemia, inclusão social, educação e geração de emprego.

“Da Casa do Povo, de onde surgem as ideias voltadas às pessoas mais necessitadas, trabalhamos com pé no chão. Iniciamos o nosso mandato pensando nas comunidades, no bem estar comum de todos e fazendo com que nosso estado de Sergipe prospere. Nossas ideias foram transformadas em projetos de lei e ações voltados ao cidadão”, ressalta o deputado.

João Marcelo relembra que, diante da pandemia, levou à Assembleia Legislativa de Sergipe – Alese a necessidade de medidas voltadas ao combate da Covid-19. “A exemplo da discussão para que o Estado comprasse vacinas para imunizar a população. Além disso, protocolamos uma Indicação para que fossem convocados profissionais da saúde que pudessem cuidar dos cidadãos acometidos pelo coronavírus”, detalha.

O parlamentar também foi um dos que assinou o requerimento para a instalação da CPI da Covid na Alese. “A minha assinatura foi a oitava e teria sido determinante para a instalação da CPI. Estamos esperando ansiosamente pelo futuro e para que a população sergipana saiba tudo sobre a condução do enfrentamento à pandemia em nosso estado”, salienta.

Com o intuito de contribuir com o desenvolvimento econômico do estado, o deputado esteve em Goiás, com informações colhidas junto à Codise, para uma reunião com a diretoria da indústria Caramuru, uma gigante do processamento de milho e soja. “É um sonho nosso atuar para garantir a geração de empregos e dignidade para nossa gente”, frisa.

Ainda dentro da economia, o parlamentar protocolou um Projeto de Lei para zerar os impostos que incidem sobre o gás de cozinha. “Talvez, o mais especial de todos os nossos projetos. O gás de cozinha tem sido um dos vilões do orçamento de milhares de sergipanos. Por isso, apresentamos esse PL para reduzir o alto valor cobrado atualmente. É a comida na mesa do cidadão, com o deputado compreendendo a dor das pessoas mais necessitadas e buscando meios para amenizá-la”, afirma.

Diversidade e Inclusão

O respeito à diversidade também foi um dos temas defendidos por João Marcelo, colocando-se contra todo e qualquer tipo de discriminação. “Inclusive, votamos favoráveis à criação do Conselho de Promoção à Cidadania e Direitos LGTQIA+. Fizemos ainda uma Indicação para que a Secretaria de Estado da Saúde inclua em seus cadastros a identidade de gênero e o nome social da pessoa”, pontua.

Outra bandeira defendida foi a luta pelas pessoas com deficiência, fato reconhecido pelo Conselho Estadual das Pessoas com Deficiência – CONSER. “O deputado João Marcelo tem atuado junto ao Conser atendendo muito nossas expectativas. E a gente espera continuar avançando muito nos projetos para as pessoas com deficiência em Sergipe”, reconhece o presidente do Conser, Antônio Luiz.

Dores e Região

João Marcelo também utilizou seu mandato para lutar pelas demandas de Nossa Senhora das Dores e região. “Um compromisso que assumi quando tomei posse. Por isso, apresentei indicações solicitando melhorias na sede e povoados do município, a exemplo da pavimentação de ruas e estradas, além da solução de problemas antigos, como o abastecimento de água. Como bom filho, seguirei dando uma atenção à minha região”, assegura.

“Com a certeza de que faremos muito mais a cada oportunidade que a gente tiver para que este ano seja ainda melhor. Com mais expectativa, esperança e Deus no coração seguiremos em frente trabalhando por nosso estado”, finaliza João Marcelo.

