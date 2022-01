Senac inaugura unidade Walker Martins Carvalho, em Aracaju

O presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Laércio Oliveira, e a diretora regional do Senac Sergipe, Priscila Felizola, inauguraram na tarde de segunda-feira (10) o do novo prédio da Administração Regional do Senac, edifício Walker Martins Carvalho. A unidade foi ampliada em sua capacidade de atendimento e área útil, modernizando o prédio da principal unidade Senac de Sergipe, com um design e arquitetura modernos, além de ambientes pedagógicos mais eficientes. A reforma da unidade é o resultado de mais de R$ 3,5 milhões investidos, sendo a primeira das três construções do complexo Senac CFP Aracaju.

O edifício Walker Martins Carvalho oferece salas com conforto e ambientação planejada, além de serem criados espaços que aproveitam ao máximo a sua estrutura. No edifício, também foram construídas amplas cozinhas-didáticas ampliando a capacidade para receber alunos, equipadas com o que há de mais moderno no segmento de ensino gastronômico.

O empreendimento também foi ampliado para receber a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio-SE). O presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Laércio Oliveira, destacou que essa é a décima inauguração de sua administração à frente do Sistema Fecomércio em Sergipe que a obra será um presente para toda a sociedade, valorizando a importância do Senac para o crescimento comercial do Estado.

“A ação efetiva do Senac promove transformação na vida das pessoas. As pessoas quando buscam o Senac têm a certeza do acolhimento. Pelas nossas salas de aula, por ano, passam mais de 1% da população de Sergipe, um número extraordinário que só foi possível pelo apoio incondicional de cada colaborador do Sistema Fecomércio. O Senac trabalha hoje com inovação, tecnologia e desenvolvimento de talentos. As pessoas que entram no Senac, procuram um espaço no mercado de trabalho, querem dias melhores para a sua vida. O Senac proporciona isso para as pessoas, com formação de qualidade, com cursos de qualificação que garantem às pessoas a oportunidade de ter um bom emprego. O Senac é o maior centro de formação profissional de Sergipe e do Brasil”, afirmou Laércio Oliveira.

Durante a solenidade, Laércio Oliveira convidou a instrutora do Senac, Rawelle Pilar, que contou um pouco da sua história de vida e trabalho. Segundo ela, as portas foram abertas através do Senac, que lhe deram visão de vida e profissional. Rawelle foi aluna formada pelo Programa Senac de Gratuidade e em 10 anos de Senac, saiu de aluna para instrutora, transformando a sua vida, comentou em um emocionado discurso.

A diretora regional do Senac, Priscila Felizola, a instituição de ensino completa 75 anos mirando o futuro, com a entrega de obras importantes para a formação profissional do estado. Priscila lembrou que em 10 anos, mais de 250 mil sergipanos se matricularam em cursos do Senac.

“Este edifício tem a capacidade de receber os colaboradores do administrativo e tem quatro cozinhas equipadas para atender os cursos de gastronomia. Além disso, receberá a Fecomércio, com salas administrativas, sala da presidência, sala de reuniões. A obra faz parte de investimentos que o Sistema Fecomércio/Sesc/Senac tem realizado, sob a presidência de Laércio Oliveira. Nesta gestão foram investidos mais de 40 milhões em obras e modernização do Senac em Sergipe. Nos últimos meses, somente para o Senac de Nossa Senhora da Glória, foram destinados quase 14 milhões de reais para a construção da maior escola profissionalizante do interior sergipano. Nos próximos meses inauguraremos o novo bloco de gastronomia em Aracaju e o Senac de Itabaiana. O trabalho do Senac em Sergipe é o retrato da nossa visão de futuro, de continuidade e do legado que queremos deixar para o Estado. Só na última década, foram mais de 250 mil matrículas e 600 empresas sergipanas atendidas. Os investimentos que estão sendo feitos consolidam o Senac como maior formador de pessoas para o mercado de trabalho em Sergipe”, afirmou a diretora.

O homenageado da noite, que empresta seu nome para o Senac Aracaju, Walker Carvalho, valorizou a administração do presidente Laércio Oliveira e destacou seu espírito empreendedor e desenvolvimentista, que levou ao crescimento do Sistema Fecomércio em todas as áreas.

“Eu fui presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac há 25 anos e hoje vivo uma grande emoção ao ter meu nome nessa bela unidade transformadora de vidas. Eu fiquei muito emocionado quando o presidente Laércio escolheu meu nome para essa unidade. Quero agradecer de coração pela honra. Olhei para trás e lembrei que quando o Senac fez 50 anos, eu era o presidente, e hoje, ao fazer 75 anos, eu sou homenageado. O Senac é um mecanismo que transforma as vidas dos sergipanos e como pude acompanhar a evolução dos alunos, dos trabalhadores do comércio, do povo de Sergipe. Fico muito feliz com essa homenagem, agradecendo ao presidente Laércio Oliveira, que dirige o sistema há oito anos, com empreendedorismo, visão e sabedoria”, disse Walker Carvalho.

O Governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, participou da inauguração do Senac Aracaju e destacou que o ensino empreendedor e profissionalizante do Senac é estimulante e inspirador para que o aparelho público tenha sua capacidade de desenvolvimento de formação profissional no estado.

“São 75 anos de história. Afinal de contas, muitos profissionais sergipanos passaram por essa escola de excelência. O Estado hoje conta com quinze escolas profissionalizantes, nos diferentes níveis e modalidades, atendendo mais de 4 mil alunos. E de uma forma ou de outra, a gente pode dizer que o ensino profissionalizante de Sergipe aprendeu com o Senac e ele, por sua vez, tem atuado também, concomitante, com o ensino profissionalizante de Sergipe. Portanto, a gente parabeniza por essa ação extremamente importante e empreendedora”, declarou.

Esta é a décima inauguração da administração Laércio Oliveira à frente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac de Sergipe. Ao final de seu mandato como presidente, em julho deste ano, serão 16 inaugurações no total. As obras de Laércio contemplam todas as regiões do estado, sendo mecanismos de transformação social, educacional, profissionalizante, cultural e de lazer na vida do público comerciário e sociedade sergipana.

A solenidade de inauguração contou com a presença do presidente do Tribunal de Contas de Sergipe, Flávio Conceição, dos reitores da Unit, Jouberto Uchôa, e UFS, Valter Joviniano, deputados estaduais, autoridades, presidentes de sindicatos empresariais e componentes do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac de Sergipe.

Imagem: James Santos

Por Márcio Santos