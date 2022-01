Serviços da Energisa podem ser solicitados em totens autoatendimento

Novo totem de autoatendimento é disponibilizado em Glória

Buscando facilitar cada vez mais a vida dos sergipanos, a Energisa em Sergipe tem totens de autoatendimento instalados em alguns pontos da capital e interior do estado. Os clientes do Alto Sertão podem acessar diversos serviços por meio do novo totem de autoatendimento disponível no posto de atendimento da Energisa, em Nossa Senhora da Glória.

Por meio do totem de autoatendimento, os clientes podem emitir segunda via das contas, realizar pagamentos, solicitar mudança de titularidade, emitir comprovante cadastral e parcelamento de faturas. A Energisa dispõe dessa tecnologia nas agências do bairro Siqueira Campos, em Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, Itabaiana e Lagarto.

O coordenador de atendimento, Rosano Marcos, destaca que o objetivo é facilitar o acesso dos clientes aos serviços da concessionária. “A Energisa tem hoje totens de autoatendimento instalados nas principais agências do estado. Os terminais possibilitam atendimento rápido, sem filas, gratuito e independente. O nosso objetivo é estar cada vez mais perto dos clientes oferecendo um atendimento rápido de qualidade”, afirma Rosano.

A Energisa também disponibiliza outras opções de atendimento para estar mais perto dos consumidores, atendendo as suas necessidades, gerando experiências satisfatórias e agilidade ao dia a dia e sem a necessidade de ir presencialmente a uma agência. Entre os canais digitais disponíveis ao consumidor está o aplicativo Energisa On, a Gisa, uma assistente virtual 24 horas pelo WhatsApp, e o website www.energisa.com.br.

Serviço

Site: energisa.com.br

WhatsApp (Gisa): (079) 98101-0715

Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular)

Call Center: 0800 079 0196

Foto assessoria

Por Adriana Freitas