Tarantella atropelado na Tancredo Neves, está no Huse entubado e seu estado é grave

O empresário João Tarantella (foto) foi atropelado no final da tarde desta terça-feira (11), quando passava pela avenida Tancredo Neves, no final da noite. Tarantella havia saído do bairro Santa Maria, onde possui alguns terrenos, segundo informações de populares.

Em razão do momento e do trânsito, Tarantella foi atendido com uma certa demora pelo Samu, mas já está no Hospital de Urgência João Alves e se encontra entubado. Segundo informação do hospital, o seu estado de saúde é considerado grave.

Chega a informação que “provavelmente Tarantella seja transferido para hospital particular. Ele estava conduzindo uma moto e fora atropelado por uma veículos que não lhe deu assistência e o motoristas sequer parou.

Tarantella é um empresário conhecido em Sergipe, também pela sua atuação política, onde disputou vários mandatos como o do prefeito da Capital e de governador. Atualmente integra o movimento em defesa do presidente Bolsonaro, de quem é fervoroso defensor e provavelmente estaria disputando mandato no próximo ano, em partido sob comando do atual presidente da República.

Até este momento não houve qualquer informação oficial sobre o acidente e nem o hospital emitiu notas.