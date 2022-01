Trânsito na BR-101 entre Laranjeiras e Maruim será alterado

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informa que nesta terça-feira (11), o tráfego de veículos na BR-101, entre o Povoado Pedra Branca, em Laranjeiras, e o município de Maruim, funciona em pista simples.

De acordo com o Dnit, as equipes realizam o serviço de remendo profundo próximo ao município de Laranjeiras. A ação é necessária para a execução de serviços de restauração e reconstrução da pista do km 77 ao km 71.

Atenção nas rodovias

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e, Sustentabilidade (Sedurbs) emitiu um alerta para que os motoristas que trafegam pelas rodovias sergipanas que estão em obras reduzam a velocidade para evitar acidentes.