Ação conjunta prende foragido de Sergipe em município paulista

A investigação conduzida pela Delegacia Regional de Estância resultou no cumprimento do mandado de prisão de um suspeito sergipano que estava foragido, no município de Sumaré, em São Paulo. Identificado como Gabriel Santana dos Santos, o homem é apontado como autor de um roubo, ocorrido na cidade estanciana, que resultou na morte de Emenson da Silva Santos. A prisão ocorreu nessa terça-feira (11).

De acordo com levantamentos policiais, o suspeito teria assaltado a vítima na noite do dia 16 de outubro de 2021, subtraindo a carteira, e, conforme relato da companheira de Emerson, tentado levar a motocicleta dele. Posteriormente, Gabriel esfaqueou a vítima, que foi hospitalizada e veio a óbito alguns dias depois.

Por meio de investigações, a Polícia Civil de Estância conseguiu localizar Gabriel e comunicou o fato ao 48º Batalhão da Polícia Militar de São Paulo, que efetuou a prisão do suspeito, em cumprimento ao mandado de prisão expedido pela Justiça sergipana. O preso foi apresentado pelos militares ao 2º Distrito Policial de Sumaré, onde aguarda o recambiamento para Sergipe.

Fonte e foto SSP