Central de Libras volta a funcionar no CEAC da Rua do Turista a partir do dia 13

Segundo a referência técnica estadual de Políticas para a Pessoa com Deficiência da Seias, Socorro Lobato, a Central irá disponibilizar três técnicos para acolher e atender a população que buscar o serviço. “A Central de Libras está retornando ao CEAC, que é o seu local de origem, devido à facilidade que a população surda de Sergipe tem em acessar o serviço no Centro da cidade. Para isso, estamos disponibilizando técnicos preparados para atendê-los”, disse.

Ainda de acordo com ela, o serviço não sofreu interrupções ao logo da pandemia e, mesmo com o retorno ao CEAC, manterá um intérprete disponível na sede da Secretaria de Estado da Inclusão para atender as pessoas surdas que buscarem os serviços do RG Inclusivo e do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT).

No CEAC, a Central oferece o serviço de tradução em Libras presencialmente e online, através de videochamadas pelo whatsapp (79) 3222-9447. Mas os intérpretes também podem ser requisitados para acompanhar a pessoa surda a serviços públicos. É o que conta Alisson Farias, intérprete da Central. “Esse é o serviço mais procurado, para atendimentos a agências bancárias, hospitais, delegacias, tribunais e outros locais de atendimento ao público. Basta agendar com antecedência na Central, através do e-mail [email protected] ou pelo telefone (79) 3222-9447, com o auxílio de um amigo ou parente”, conclui.