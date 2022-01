Correios convoca aprovados no Programa Jovem Aprendiz

Os Correios retomaram a chamada dos aprovados no Programa Jovem Aprendiz, tendo em vista que o processo seletivo aberto em 2020 estava suspenso por causa da pandemia. As convocações estão ocorrendo em várias cidades de todo o país, de forma gradativa, até que o número de aprovados seja suficiente para o provimento das vagas publicadas em edital. Em Sergipe, 31 jovens serão contratados pelo período de um ano, na capital e no interior do estado.

Nesta fase, o candidato precisa conferir se o seu nome está na lista de convocação disponível disponível no site dos Correios (no campo “Editais e Arquivos do Concurso” > “Convocação Comprovação de Requisitos”). Em seguida é necessário apresentar, por meio do sistema de inscrição, a documentação comprobatória exigida no edital.

Para comprovação dos requisitos, o aprendiz deverá clicar em “Acompanhe sua Inscrição”, depois em “Página de Acompanhamento”. O passo seguinte é inserir CPF e senha cadastrados, clicar em “Verificar Andamento das Inscrições”, utilizando a opção “Anexar Documentos” para fazer o upload. Os arquivos digitalizados deverão ser enviados no formato PDF, JPEG ou JPG e são limitados a 500 kb por documento. O candidato deve evitar colocar nomes muito extensos nos arquivos, pois podem ser rejeitados pelo sistema.

Após esta etapa, os aprovados no processo seletivo serão encaminhados para realização do exame médico pré-admissional. Em Sergipe, 22 candidatos dos 31 que serão contratados já apresentaram a documentação e estão nessa fase final da seleção. Conforme consta no edital de abertura, é responsabilidade dos inscritos o acompanhamento das publicações e atos referentes ao processo seletivo.

O programa Jovem Aprendiz dos Correios é uma ação corporativa alinhada às diretrizes da CLT, destinada à contratação especial de aprendizes classificados por critérios socioeconômicos. Foram abertas 4.462 vagas em todo o país, sendo 815 para negros e pardos e mais 660 para pessoas com deficiência. A carga horária de trabalho será de 20 horas semanais, com remuneração entre R$ 516,66 a R$ 716,09 mensais, além de vale-transporte, vale-refeição ou alimentação.

Superintendência de Sergipe