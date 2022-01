Dominguinhos diz que seu principal objetivo é ser prefeito de Estância

Em entrevista concedida na última segunda-feira, 10, ao radialista Luiz Carlos Dussantus, o ex-vereador José Domingos Machado Soares (Dominguinhos), fez um panorama muito interessante sobre a conjuntura internacional, nacional, estadual e municipal.

Primeiramente é preciso reconhecer que além de um político experiente e competente, Dominguinhos está amadurecido e focado em seu projeto político. Como ele mesmo disse: “sou filho de uma catadora de mangaba e conheço de perto as necessidades daqueles que mais precisam das políticas públicas”.

Dominguinhos declarou com exclusividade que não será pré-candidato a deputado estadual e que poderá disputar a vaga para Câmara Federal caso o seu companheiro de partido, Márcio Macedo, não dispute. O principal motivo para a retirada é a necessidade da manutenção da cadeira do magistério na Assembleia Legislativa. “Não será de bom senso três professores fazerem essa disputa na mesma base. A cadeira do magistério foi conquistada com muita luta, e sempre cumpriu um papel importante para os trabalhadores. A companheira Ana Lúcia nunca deixou a desejar e hoje entendemos que o Deputado Iran Barbosa tem realizado essa tarefa à altura”, frisou Dominguinhos.

Referente a situação municipal, Dominguinhos ressaltou que se dependesse de sua corrente no âmbito estadual, a sua pré-candidatura e a candidatura a Deputado Estadual seria mantida, mas, para não criar dificuldades para o partido no âmbito local e estadual, e principalmente, para não prejudicar a pré-candidatura do professor Dudu entendeu que esse é o momento de manter a cadeira que já temos do magistério, bem como, ampliar a mesma.

O Presidente Municipal do PT, declarou que está fechado com o Deputado Estadual Iran Barbosa mas não irá criar nenhuma dificuldade para o professor Dudu cabalar o voto no município. “A minha saída da disputa é uma grande contribuição para o professor Dudu, dessa forma ele não terá dificuldade de conquistar os votos dos estancianos. Não quero criar nenhum tipo de dificuldade com ninguém nessa eleição, poderei ser pré-candidato a federal, mas minha construção prioritária é disputar a prefeitura em 2024”, cita Dominguinhos.

Percebi hoje um comportamento extremamente moderado, conciliador e pertinente para a construção de uma unidade do campo democrático e popular. Dominguinhos mostrou que está concentrado em estudar a cidade e que não abrirá mão de disputar a eleição para prefeito. Está muito disposto a conversar com todos que quiserem construir uma cidade pujante, democrática e de oportunidades para todas e todos. Aproveitou a audiência e sagacidade de Luiz Carlos Dussantus para conclamar a esquerda municipal, “ou a esquerda toma o caminho de Damasco, ou amargará sucessivas derrotas” finalizou Dominguinhos.

Vamos aguardar os próximos capítulos, mas, acredito que uma nova postura será tomada por aqueles que quiserem o bem da bela Cidade Jardim.

Fonte:Entre Notícias (entrenoticias.com.br)