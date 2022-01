Educação a Distância da Unit chega a mais três cidades nordestinas

Por meio de cooperação técnica, as cidades de São Lourenço da Mata (PE), Olindina (BA) e Teresina (PI) recebem polos Unit EAD.

Neste ano, a Universidade Tiradentes completará 60 anos de presença no Nordeste, oferecendo qualidade de ensino superior. Por meio da implementação de novos polos parceiros da modalidade de Educação a Distância (EAD), a Unit pretende ampliar ainda mais as possibilidades para nordestinos terem acesso ao Ensino Superior de qualidade, nas mais diferentes cidades e regiões.

O ano de 2022 já inicia com a boa notícia de que a Unit EAD também está presente nas três cidades de São Lourenço da Mata (PE), Olindina (BA) e Teresina (PI). A partir de agora, a Unit EAD abrange seis estados do Nordeste, com polos instalados em um total de 27 cidades.

De acordo com o pró-reitor de marketing, vendas e relacionamento, Luis Carlos Beltrami, a Unit EAD pretende ampliar a abertura de novas unidades com o intuito de levar o Modelo Tiradentes de ensino, já conhecido por milhares de nordestinos, a mais pessoas.

Segundo ele, o momento é oportuno para o EAD, por isso a busca por parceiros que, por meio de cooperação técnica, trabalhem junto à Unit na prestação de serviços educacionais de qualidade. “Os novos polos representam um expressivo passo para a Unit que passa a levar sua reconhecida qualidade acadêmica para novas cidades, ampliando a capilaridade do EAD e a oportunidade de uma formação superior aos estudantes destas três cidades e suas circunvizinhas”, afirma professor Beltrami.

Novos polos parceiros Unit EAD

Esse movimento de ampliação e aderência no mercado será possível por meio do modelo de negócios de polos parceiros da Unit. “O novo modelo de negócios de parcerias utiliza a expertise comercial dos parceiros e vem se consolidando como uma sólida estratégia de crescimento do ensino a distância. O papel dos polos parceiros é também consolidar a presença da instituição na região, aliando o empreendedorismo dos parceiros ao modelo acadêmico da Unit”, explica Beltrami.

O pró-reitor acredita que o mercado do EAD seguirá em ascensão. “A perspectiva do mercado do ensino a distância é de ter um crescimento acentuado em 2022, seguindo a tendência apresentada em anos anteriores, com uma Taxa de Crescimento Anual Composta (CAGR) de 20,03% entre 2018 e 2019”, conclui.

Para conhecer todos os polos Unit EAD, cursos ofertados ou como se tornar um parceiro, basta acessar o site: https://www.unit.br/ead.

Fonte e foto assessoria