Em Brasília, Rodrigo Valadares dialoga com o presidente Bolsonaro

Na manhã da última terça-feira, 11, o deputado estadual por Sergipe e Tesoureiro Nacional do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), Rodrigo Valadares, esteve reunido no Palácio do Planalto com o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, para tratar de demandas sergipanas e reafirmar o apoio do partido ao projeto do presidente para o Brasil.

Na oportunidade, também estiveram presentes o Senador Flávio Bolsonaro, a presidente nacional do PTB, Graciela Nienov e o Secretário Geral, Jeferson Alves.

“Conversamos sobre o futuro do Brasil e reafirmamos o compromisso de que o PTB seguirá unido a Bolsonaro. O presidente nos falou também da importância desse apoio e que continuará defendendo o que nós temos no estatuto, que é Deus, Pátria, a família de bem e seus os valores”, disse Rodrigo.

O parlamentar declarou ainda que, em Sergipe, o PTB vai fazer parte do palanque de Bolsonaro na próxima eleição. “Nós iremos construir palanque de apoio ao presidente Bolsonaro em Sergipe, junto com os demais partidos que estejam alinhados localmente para o apoiar. Precisamos estar unidos ao presidente que tem mostrado serviço para o nosso povo”, declarou.

Bolsonaro, por sua vez, deixou bem claro que ficou contente com a visita e disparou agradecimientos ao deputado por sua contribuição, além disso, ressaltou o compromisso com o Estado e todo o território nordestino.

“Quero agradecer o apoio que Rodrigo Valadares tem prestado a nós dentro do parlamento, por intermédio do seu partido, o PTB. E nós vamos continuar juntos, com toda certeza, por muito e muito tempo. Ele trouxe para nós questões do seu Estado e buscamos sempre soluções para atendermos os nossos irmãos em qualquer lugar do Brasil”, declarou.

Foto assessoria

Por Luiza Passos