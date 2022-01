Flash Político: Aliado de Edvaldo desmente desistência, mas fala-se que ele indicará a vice

Por Diógenes Brayner

Políticos ligados diretamente ao prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), negam que ele tenha desistido de disputar o Governo do Estado, se submetendo à escolha da base aliada: “Edvaldo continua à disposição da grupo liderado pelo governador Belivaldo Chagas (PSD) e aguarda a segunda reunião para dar andamento ao projeto”, disse um deles.

O prefeito mantém sua posição em relação à candidatura e seu pessoal admite que no momento conversa-se pouco sobre sucessão estadual, porque janeiro é um mês de recesso e de viagens para descanso, embora nos bastidores as conversas se mantenham em menor proporção, “mas com variantes que causam polêmicas naturais para especulação”.

Um outro membro da Base Aliada admite que a tendência de Edvaldo Nogueira é permanecer à frente da Prefeitura e não disputar o Governo. Acrescentou que ele poderá indicar sua esposa. Danuza Silva, como vice do deputado federal Fábio Mitidieri (PSD), que no momento se encontra viajando com a família.

O objetivo de Edvaldo indicar a vice – preferencialmente sua mulher – “é para que ele e seu grupo se mantenha com a mesma disposição de luta para eleger a chapa escolhida pela Base Aliada, e participar ativamente da campanha, como se fosse ele o candidato”, como disse o integrante do grupo governista.

Ainda não há data fixada para uma segunda reunião, que deve acontecer em fevereiro, e entre os nomes que colocaram seus nomes à disposição para integrar a chapa majoritária continuam o prefeito Edvaldo Nogueira, o deputado Fábio Mitidieri, o conselheiro Ulices Andrade, o deputado federal Laércio Oliveira e o presidente da Alese, Luciano Bispo.