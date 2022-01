Flash Político: Belivaldo em conversa com D. Maria diz que ela seria imbatível ao Senado

Por Diógenes Brayner

O governador Belivaldo Chagas esteve reunido nesta quarta-feira (12) com produtores de gado leiteiro de Sergipe, buscando ajudá-los no Estado, ao lado da senadora Maria do Carmo, do presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Sergipe (Faese), Ivan Sobral, e do secretário estadual Zeca da Silva (Seagri).

Sempre “pude ouvir as demandas dos produtores e discutir soluções em conjunto para a área. O Governo do Estado será sempre um parceiro do desenvolvimento agrário de Sergipe”!

Segundo um dos participantes do encontro, Belivaldo Chagas, em conversa à parte, dirigiu-se a D. Maria e lhe disse: “se a senhora fosse candidata ao Senado, disputando a reeleição, seria imbatível”.

Um dos aliados da senadora comemorou após a reunião: “Não é só o PT que está cortejando D. Maria para disputar a reeleição”.