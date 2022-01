Governador diz que proposta de reajuste salarial dos servidores será encaminhada em fevereiro

O governador de Sergipe, Belivaldo Chagas (PSD), concedeu entrevista ao SE1 na manhã desta quarta-feira (12), e disse que está concluindo uma proposta para ser entregue na Alese no mês de fevereiro, sobre o reajuste do servidor público estadual. “Posso garantir que tão logo a assembleia retorne, no máximo em oito dias, a gente vai estar encaminhando uma proposta de reajuste para os servidores públicos”, disse o governador.

Ainda durante a entrevista, o governador disse que não é verdade que não há diálogo com o Movimento Policia Unida e “acho que toda movimentação de categoria é válida. A precipitação não ajuda em nada, não é verdade que não há diálogo. Nós temos uma mesa aberta de negociação permanente. Sobre a reestruturação da carreira dos policiais civis, nós temos em ata, onde podemos provar que o estado provocou essa discussão, mas a Polícia Unida só quis discutir periculosidade, e nós estamos abertos e também vamos encaminhar uma proposta que vai tratar dessa reestruturação da carreira dos policiais”.

Belivaldo também comentou sobre a covid-19 em Sergipe afirmando que “a nossa preocupação é a mesma: pedir à população que continue usando a máscara, utilizando álcool em gel. É fato que esse aumento de casos, é fruto também das aglomerações do Natal e Réveillon”, concluiu o governador.

Com informações do SE1