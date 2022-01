Governo de Sergipe paga benefício de janeiro do Cartão Mais Inclusão

Recebem cerca de 20 mil famílias sergipanas; Governo estuda nova prorrogação

Desde a última segunda-feira (10), as cerca de 20 mil famílias beneficiárias do Cartão Mais Inclusão – CMais já podem utilizar o benefício creditado pelo Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social (Seias). O Programa de transferência de renda é destinado ao combate à insegurança alimentar da população sergipana em situação de extrema pobreza, e o benefício pode ser utilizado para a aquisição de alimentos em qualquer estabelecimento da rede credenciada Banese. Nesta parcela, foram investidos R$ 2.686.340.00, com recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza – Funcep.

Desde novembro de 2021, o benefício passou a ser de R$ 130 para 15 mil famílias. Os 5 mil beneficiários do grupo CMais Apoio Emergencial para trabalhadores informais e autônomos do Cadastro Único se mantiveram recebendo R$ 200. A coordenadora do CMais na Seias, Kátia Ferreira, reforça que é preciso que os beneficiários fiquem atentos e utilizem os valores eventualmente parados em conta. “É válido ressaltar que os beneficiários devem fazer o uso do crédito disponibilizado nos cartões em até três meses, uma vez que passado esse prazo, o valor poderá ser transferido para o pagamento de outros benefícios, conforme determina a lei”, alertou a Assistente Social.

A parcela de janeiro foi a última referente aos três meses da 4ª prorrogação do benefício, sancionada através da Lei nº 8.922. O Governo de Sergipe segue em tratativas sobre a possibilidade de uma nova prorrogação, segundo a secretária de Estado da Inclusão e Assistência Social, Lucivanda Nunes. “Diante da atual conjuntura sanitária, estamos trabalhando para tentar garantir mais uma prorrogação, considerando os efeitos positivos do Programa para a redução da fome neste momento em que ainda vivenciamos as consequências negativas da pandemia, sobretudo para a população mais vulnerável”, disse.

O Governo de Sergipe já investiu mais de R$ 43 milhões no Cartão Mais Inclusão – CMais, que está em vigor desde o início da pandemia, em abril de 2020.

Fonte e foto SSP