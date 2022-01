Investidores sergipanos: quais as perspectivas para mercado em 2022?    

Apesar da pandemia, o número de investidores no Brasil aumentou. De acordo com a B3, a bolsa de valores brasileira, houve um crescimento de 43% do número de investidores no primeiro semestre de 2021 em comparação com o mesmo período de 2020. Em outubro, a B3 atingiu a marca histórica de 4 milhões de contas de pessoas físicas em renda variável. Segundo Wilden Junior, sócio da BP Investimentos, Sergipe tem acompanhado esse movimento.

“As instabilidades provocadas pela pandemia, tem gerado um impacto positivo em algumas pessoas que despertaram para a educação financeira e consequentemente para o mundo dos investimentos. Não dá mais para fechar os olhos para as finanças, é preciso enfrentar o momento atual e se programar para os próximos desafios. Na BP Investimentos, por exemplo, nosso número de clientes aumentou 40%”, afirma Wilden.

O mercado de investimentos em 2022 exige muita atenção dos investidores, principalmente na diversificação da carteira. “Em um cenário com juros altos há diversas possibilidades, entre elas a renda fixa que acaba ganhando mais força, esse grupo inclui títulos do Tesouro Direto e títulos de bancos, como CDB, LCI e LCA. Há também os investidores que aproveitam os juros altos, para investir com baixo risco, utilizando o caminho dos títulos Tesouro Selic e CDBs, LCIs e LCAs pós-fixados que não geram prejuízos se resgatados antes do prazo. Os investidores que topam algum risco, também estão de olho na renda variável, a exemplo das ações de empresas estrangeiras. Mas o ideal mesmo para esse ano é descobrir o perfil de investidor, se aprofundar na educação financeira e se possível procurar uma assessoria especializada para ajudar na tomada de decisões”, finaliza.

Fonte e foto: Rodrigo Alves, Jornalista.