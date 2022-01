Janeiro Branco: Centro de Excelência Ofenísia Freire promove ações sobre cuidado com a saúde mental

O Centro de Excelência Professora Ofenísia Freire, em Aracaju, realizará na próxima semana uma ação de conscientização sobre os cuidados com a saúde mental, em alusão ao Janeiro Branco, campanha mundial com o objetivo de chamar a atenção sobre essa temática. Na próxima segunda-feira, 17, às 15h, os alunos, pais e familiares participarão de uma roda de conversa com a psicóloga Camila Barreto, que abordará o tema “Todo cuidado conta: um olhar para a saúde emocional”. Já na terça-feira, 18, também às 15h, será a vez da roda de conversa com a enfermeira Rejane Santana, que falará sobre “Como as práticas integrativas podem contribuir para a saúde mental dos jovens”. Devido ao período de férias, ambas as palestras acontecerão de forma virtual, através da plataforma Google Meet.

Ainda dentro da programação do Centro de Excelência Professora Ofenísia Freire, na quarta-feira, 19, a equipe gestora, juntamente com alunos e pessoas da comunidade escolar realização uma ação de maior visibilidade e impacto, desta vez na feira do Conjunto Augusto Franco. A partir das 17h, eles farão distribuição de chocolates e levará faixas e cartazes com frases de apoio e orientações sobre como cuidar da saúde mental. O local foi escolhido por ter um grande número de pessoas circulando.

De acordo com a coordenadora pedagógica do centro de excelência, professora Roseane Santana Santos, as ações realizadas no Ofenísia Freire em alusão ao Janeiro Branco fazem parte de um projeto maior, iniciado em 2021, com o Projeto de Setembro Amarelo da escola. Ela explica que a proposta de realizar as ações sobre o Janeiro Branco surgiu do aluno Kauan Madureira, que entendeu a importância de trabalhar as temáticas de saúde mental e do autocuidado não só em eventos pontuais, mas durante o ano todo.

“Nós ficamos muito felizes com a iniciativa do aluno e nos sentimos provocados a fazer algo. Assim, convidamos e reunimos os líderes de turma, mesmo em período de férias, e cocriamos essa ação. É muito bom ver que as sementes plantadas no Setembro Amarelo em 2021 já estão nos dando bons frutos. Cuidar da saúde mental dos nossos alunos é um valor que não abrimos mão, é o legado e a reafirmação do nosso compromisso social para com a comunidade escolar do Centro de Excelência Professora Ofenísia Freire. Iniciamos 2022 com muita esperança de dias melhores”, disse ela, reforçando que o tema da campanha para este ano é “O mundo pede saúde mental”.

