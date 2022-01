Laranjeiras: matrículas retomam com prêmios e bolsa de R$ 50 por aluno

A Prefeitura de Laranjeiras retornou a campanha Matrícula Premiada para o ano letivo de 2022, cujas matrículas iniciaram na última segunda-feira, 10. Nesta edição, os alunos matriculados nas escolas da rede municipal concorrem a TV’s de LED, smartphones, bicicletas, notebooks, fones bluetooth, cestas básicas e muito mais. A grande novidade desse ano é o PAE – Programa de Auxílio Estudantil, que destinará uma bolsa de R$ 50, no segundo semestre, para cada estudante da rede municipal.

Assim como na edição de 2021, só concorre aos prêmios, o aluno matriculado e com frequência regular nas escolas municipais de Laranjeiras. O sorteio da 1ª etapa acontece em 21 de fevereiro. Já o sorteio da 2ª etapa, será em 06 de junho.

“A grande novidade deste ano é que a partir do 2º semestre, cada aluno matriculado vai ganhar uma bolsa de R$ 50,00, ou seja, se uma família tiver quatro estudantes receberá R$ 200,00 do PAE. Essa é mais uma inovação e este será o maior programa de transferência de renda direta da história do município”, destacou o prefeito José de Araújo Leite Neto (Juca).

