OAB Nacional divulga o resultado do XXXIII Exame de Ordem

Candidatos e candidatas que realizaram a segunda fase do XXXIII Exame de Ordem Unificado (EOU) no dia 12 de dezembro de 2021, poderão ter acesso ao resultado da prova a partir das 17h desta quarta-feira, 12, no site da Ordem Nacional dos Advogados (OAB Nacional) e da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

O Exame de Ordem foi composto de duas fases, prova objetiva e prova prático-profissional, ambas de caráter obrigatório e eliminatório. A 1ª fase foi realizada no dia 17 de outubro e a 2ª fase no dia 12 de dezembro do ano passado.

Segundo o presidente da Comissão do Exame de Ordem e Estágio da OAB/SE, Clístenes Lima Silva, o exame tem como finalidade avaliar se o candidato detém os conhecimentos mínimos para que possa exercer com maestria a profissão de advogado. “A aprovação no Exame de Ordem é requisito necessário para a inscrição nos quadros da OAB como advogado”, frisa.

Realizaram a prova estudantes de Direito já formados ou matriculados nos últimos dois semestres, ou no último ano do curso de graduação, até o segundo semestre de 2021.

Por Innuve Comunicação

Ascom OAB/SE