Polícias prendem suspeito de violência doméstica em Carira

Uma ação conjunta entre as Polícias Civil e Militar, nesta terça-feira (11), resultou na prisão em flagrante do ex-presidiário identificado como Ademilson de Jesus Lima, na cidade de Carira. O suspeito é investigado por realizar ameaças contra sua ex-companheira.

De acordo com as apurações, o homem tentou destruir a porta da residência da ex-companheira, com a finalidade de agredi-la. Tendo recebido tais informações, policiais civis, sob a coodernação do delegado Eurico Nascimento, e com o apoio da Polícia Militar, iniciaram diligências para localizar o suspeito.

Ademilson foi encontrado num bar em frente à feira municipal, onde reiterou as ameaças realizadas contra sua ex-companheira e foi detido, pela prática dos crimes de violação de domicílio e de ameaça, enquadrados na Lei Maria da Penha.

O suspeito já possuía histórico de violência doméstica, tendo agredido sua ex-companheira com uma facada no braço alguns anos atrás. Sendo este o motivo pelo qual havia sido preso inicialmente. O homem está à disposição da Justiça.

